Borsa: Milano in saliscendi (+0,05%), in evidenza Tim

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Piazza Affari in saliscendi con il Ftse Mib che segna un +0,05% a 20.287 punti. Tra i titoli sotto la lente resta Atlantia che dopo l'exploit della vigilia (+26,65%) con l'accordo in Cdm su Aspi guadagna un +1,5%.

Ben comprata Tim (+2,5%) che ha dato mandato all'a.d per l'offerta per la potenziale acquisizione delle attività mobili di Oi in Brasile. Acquisti poi su Tenaris (+2%), Saipem (+1,45%), Prysmian (+1,33%) e su A2a (+0,85%) a cui Standard Ethics ha confermato il rating 'strong'. Fca guadagna invece l'1,01% all'indomani dell'annuncio che il nuovo gruppo con Psa si chiamerà Stellantis. Vendite invece su Ferrari (-1,08%), Exor (-1,07%), Stm (-1,18%). (ANSA).