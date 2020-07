Atlantia: conclude in forte calo in Piazza Affari, -5%

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Prese di beneficio in Borsa a Milano su Atlantia dopo la corsa della vigilia: il titolo ha concluso in calo del 5,2% a 13,73 euro. Per la controllante di Autostrade per l'Italia scambi forti ma in frenata: nella seduta sono passate di mano 7,5 milioni di azioni, contro gli oltre 17 milioni della giornata precedente. (ANSA).