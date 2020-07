Pirelli: Tronchetti propone Papadimitriou Dg e co-Ceo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Angelos Papadimitriou, greco, con un curriculum internazionale e in Italia dal 2005, è candidato a raccogliere il testimone da Marco Tronchetti Provera per guidare Pirelli dal 2023.

Sul tavolo del cda il 23 luglio Tronchetti Provera porterà la proposta di una riorganizzazione che prevede la costituzione della Direzione Generale co-CEO e di affidarla ad Angelos Papadimitriou.

Nato ad Atene nel 1966 e laureato in Business Economics and Computer Science alla Brown University e MBA all'Harvard Business School ha avuto importanti esperienze internazionali in Merck & Co., McKinsey & Co. e Schering-Plough. Nel 2003 passa in Glaxo a Londra e diventa responsabile commerciale per l'Europa, per poi prendere nel 2005 la responsabilità dell'Italia, dove assume anche la vicepresidenza di Confindustria Verona con delega all'internazionalizzazione. Nel 2010 diventa amministratore delegato di Coesia, gruppo bolognese attivo nella produzione di macchine per il packaging che lascia a fine 2019. (ANSA).