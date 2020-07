Fisco: Bruxelles avvia offensiva contro paradisi Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - La Commissione Ue rilancia la sua offensiva contro l'evasione fiscale delle aziende in Europa, ed alza il tiro per colpire quei Paesi che concedono non solo "misure preferenziali" ma che hanno in piedi "regimi fiscali che possono avere gli stessi effetti dannosi", togliendo gettito ai Governi e quindi ai cittadini. Bruxelles propone quindi di modificare il Codice di condotta della tassazione per le imprese che finora ha regolato il concetto di 'concorrenza fiscale equa' all'interno della Ue. (ANSA).