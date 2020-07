Borsa: Milano guadagna (+2,1%), brilla Atlantia, su Leonardo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Prosegue in positivo la Borsa di Milano (+2,1%), con Atlantia che continua a brillare (+25%) e a tratti è rimasta ferma al rialzo, dopo l'accordo in Cdm sull'ingresso di Cdp in Aspi. Bene Leonardo (+7,3%), mentre l'ad, Alessandro Profumo, si è dichiarato ottimista, pur sospesa la guidance. Nell'industria guadagni anche per Buzzi (+5,7%), in vista del via libera al Fondo Next per la ricostruzione europea, Prysmian (+3,9%), Stm (+3,6%) e sale Azimut (+5%).

Con lo spread a 164 in forma le banche, a partire da Ubi (+3,8%) su cui continua il periodo di offerta dell'Ops di Intesa (+2,5%), e vanno bene Fineco (+2,7%) e Unicredit (+1,2%) che ha emesso un nuovo bond da 1,25 miliardi.

Tra i titoli che guadagnano Pirelli (+3,4%), con il nome del possibile successore di Marco Tronchetti Provera. I petroliferi sono in rialzo, a partire da Tenaris (+2%), ma anche Saipem (+1,4%) e Eni (+1,3%), mentre il greggio continua a rincarare (+1,4% a 40,8 dollari al barile.

In fondo al listino principale Inwit, sulla parità, A2a (+0,4%) e Nexi (+0,5%). (ANSA).