Borsa: Europa in rialzo dopo avvio positivo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - In rialzo le principali Borse europee dopo l'apertura positiva di Wall Street, col crescere delle richieste di mutui, dei prezzi all'importazione e all'esportazione, dell'uso degli impianti produttivi, della produzione industriale e in attesa del Beige Book della Fed, mentre la trimestrale di Goldman Sachs ha portato dati sopra le attese e sono in arrivo quelle di Asml e Tom Tom. La migliore è Parigi (+2,3%), seguita da Madrid (+1,8%), Francoforte (+1,7%) e Londra (+1,6%). Bene Milano (+1,8%).

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna l'1,7%, trainato da industria, beni voluttuari e salute. Fuori scala Atlantia (+25,8%) con l'accordo per le autostrade. Tra le auto su Renault (+4,5%) con gli ordini sulle elettriche e Volkswagen (+4%). In forma l'acciaio, con Thyssenkrupp (+5%) e Arcelor Mittal (+3,4%). Bene i petroliferi, come Omv (+2,7%), Tenaris (+2%) e Bp (+1,7%), non Polski Koncern (-1,5%), col greggio che sale (+0,5%) a 40,5 dollari al barile. Guadagnano le banche, come Bnp Paribas (+3,2%) e Fineco (+3,2%), con lo spread sceso a 164.

