Borsa: Europa in calo su timori Coronavirus, Milano -0,95%

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Borse europee in affanno sui timori degli investitori di una nuova ondata di contagi da coronavirus dopo il lockdown in California. A pesare sui listini anche la frenata del surplus commerciale cinese mentre i future su Wall Street si mostrano positivi.

L'indice d'area Stoxx 600 cede l'1,33% con vendite in particolare sui titoli legati all'informatica ma anche automotive e farmaceutica. Tra le singole Piazze le più pesanti sono Parigi (-1,78%) e Francoforte (-1,50%). Londra lascia lo ,0,51% mentre Milano lima ad un -0,95% con il Ftse Mib a 19.812 punti. Sempre in controcorrente Atlantia (+1,98%) in attesa delle decisioni del Governo sulla vicenda della concessione ad Autostrade. Allungano poi Tim (+1,42%), Azimut (+1,27%) e tra i bancari Mediobanca (+1,67%) e Banco Bpm (+1,40%).

Lo spread è sempre poco mosso in area 165 punti base.

Stabile anche l'euro a 1,1347 sul dollaro così' come il petrolio con il wti a 39,5 dollari al barile. (ANSA).