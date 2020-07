Oro: in rialzo a 1.803 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - I timori per l'avanzare dell'epidemia in Usa e in altri paesi continuano a mantenere sostenute le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici che restano sopra i 1.800 dollari l'oncia: il lingotto con consegna immediata torna a guadagnare lo 0,4% a 1.803 dollari l'oncia.

(ANSA).