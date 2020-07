Fondo Wise investe in pneumatici per bici,acquisita Vittoria

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, ha acquisito la multinazionale italiana Vittoria, società che produce pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma. L'operazione prevede anche il trasferimento della sede centrale dall'Asia a Bergamo.

L'ingresso di Wise, oltre a fornire capitali per la crescita, favorirà una nuova leadership: Rudie Campagne, all'età di 76 anni e dopo una lunga avventura imprenditoriale, lascia a Stijn Vriends che co investirà insieme a Wise prendendo le redini del gruppo come nuovo presidente e ceo.

Marchio molto noto a tutti gli sportivi e professionisti del mondo della bicicletta, Vittoria è stata fondata nel 1953 a Madone, in provincia di Bergamo, e rilevata nel 1990 dall'attuale presidente Rudie Campagne. Attualmente Vittoria produce più di 7 milioni di pneumatici all'anno ed ha un fatturato annuo di circa 60 milioni di euro. Una realtà globale, con uno stabilimento produttivo e di ricerca e sviluppo di proprietà, ed una rete di vendita e distribuzione che si estende dal Nord America, all'Asia passando per l'Europa.

Si tratta della seconda operazione del fondo Wisequity V che lo scorso anno ha raccolto 260 milioni di euro in meno di due mesi dal lancio. (ANSA).