Borsa: Milano positiva (+0,7%) con banche, tonfo Atlantia

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Positiva Piazza Affari (+0,7%) in apertura di settimana, come gli altri principali mercati europei, sulla scia dell'Asia, in ripresa. A Piazza Affari vola Leonardo (+4,6%) e sale Tim (+3,7%), mentre il calo del greggio (wti -0,9% a 40,1 dollari al barile) in attesa della riunione Opec in settimana, favorisce Pirelli (+3,2%) e non penalizza i petroliferi, come Saipem (+1,5%)Eni (+1,4%)e Tenaris (+1%). In forma le banche, con lo spread in salita verso 171, da Banco Bpm (+1,7%) a Unicredit (+1,6%) e Intesa (+1%), mentre continua il periodo di offerta dell'Ops su Ubi (+0,3%). Piatto l'oro (-0,06%).

Tra i titoli che guadagnano di più Fca (+2,7%), Cnh (+2,5%) e Exor (+2%). Bene Buzzi (+2,2%), positiva Poste (+0,8%).

Tonfo per Atlantia (-11%)in attesa di una decisione sulle concessioni e dopo le parole del premier, Giuseppe Conte, che chiede una revoca. Male Diasorin (-2%), Nexi (-0,9%) e Amplifon (-0,4%). (ANSA).