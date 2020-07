Borsa: bene Europa e future Wall Street in positivo

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Positive le principali Borse europee coi future di Wall Street in rialzo in attesa delle trimestrali delle grandi banche Usa e nonostante i numeri dei contagi da coronavirus. La migliore è Londra (+1%), seguita da Francoforte e Madrid (entrambe +0,9%) e Parigi (+0,8%). Milano in coda (+0,3%).

Il greggio intanto è sceso sotto i 40 dollari al barile (wti -1,5% a 39,96 dollari al barile), mentre l'oro è piatto (+0,05%). In forma i petroliferi, soprattutto Lundin (+2%) e Aker (+3,7%) L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,6%, con in testa materiali, energia e informatica. Bene l'acciaio (+4,4%), con picchi per Thyssenkrupp (+5,4%) e Arcelor Mittal (+4,4%). Su i semiconduttori, in particolare Stm (+2,6%) e Infineon (+2,3%), non Asm (-0,7%). In rialzo le auto, a partire da Peugeot (+1,7%) e Fca (+1,6%), non Volkswagen (-0,1%, tra i componenti Valeo (+2,9%) e Dometic (+2,8%). Ottimiste le banche, con picco di Dnb (+10,4%) coi risultati del trimestre. Male Commerzbank (-0,9%) alle prese col cambio di vertice e Bank of Ireland (-1,3%).

(ANSA).