Borsa: Asia guadagna, bene Tokyo, in calo il greggio

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Guadagnano le principali Borse asiatiche, con la pandemia ormai sullo sfondo, guidate da materiali e industria, dopo le perdite della scorsa settimana.

La migliore, a mercati ancora aperti, è Shenzen (+3,2%) e in Cina va bene anche Shanghai (+1,8%). In particolare forma Tokyo (+2,4%), con la crescita maggiore dal 16 giugno scorso e Toyota tra i titoli che hanno contribuito di più all'ottimismo. in positivo Hong Kong (+1,2%) e Taiwan (+1,1%) a contrattazioni ancora in corso. Meglio in Corea (+1,8%). Più caute Mumbai (+0,6%) e Sidney (+0,9%).

In calo il petrolio (wti -0,8% a 40,2 dollari al barile e piatto l'oro (-0,06%) sempre in zona 1.800 dollari l'oncia.

Positivi i future per l'Europa e per Wall Street, per quanto riguarda i dati macroeconomici, per la Germania sono attesi i prezzi all'ingrosso e in serata, il budget federale Usa, dove vengono diffuse le trimestrale di Pepsi e Nordic Semiconductor.

