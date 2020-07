Atlantia: conclude con tonfo in Piazza Affari, -15%

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l'Italia: il titolo, sotto la pioggia di vendite dall'avvio, ha concluso in calo del 15,1% a 11,36 euro, dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 11,31.

Molto forti gli scambi: sono passate di mano 12,6 milioni di azioni, contro i 3,3 milioni di venerdì. (ANSA).