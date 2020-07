Astaldi: società di revisione non si esprime sui bilanci

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Astaldi informa che in ciascuna delle relazioni sulla revisione contabile dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 e 2019 e dei bilanci consolidati del gruppo relativi ai medesimi esercizi rilasciate da Kpmg, la società di revisione ha dichiarato di "non essere in grado di formarsi un giudizio sul relativo bilancio a causa delle molteplici e significative incertezze sulla continuità aziendale già segnalate dagli amministratori nelle relazioni sulla gestione e nelle note esplicative ai bilanci".

La società è infatti in via di acquisizione da parte di WeBuild (ex Salini Impregilo) in seguito a una procedura di concordato preventivo al Tribunale fallimentare di Roma. (ANSA).