Aspi: inviata nuova proposta per soluzione dossier

E' terminato in tarda mattinata il cda di Autostrade per l'Italia. Il Consiglio, a quanto apprende l'ANSA, ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di contestazione in corso sul nodo delle concessioni autostradali. La proposta è in corso di invio alle istituzioni governative competenti nella giornata odierna.