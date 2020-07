Borsa: Europa recupera con dati industria, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - I mercati azionari del Vecchio continente migliorano il loro andamento rispetto all'avvio e dopo i dati della produzione industriale in Francia e in Italia si portano in terreno leggermente positivo: Milano è la Borsa migliore con una crescita dello 0,8%, seguita da Francoforte (+0,5%), mentre Londra e Parigi salgono dello 0,4%.

In Piazza Affari, che guarda anche alla calma sui titoli di Stato italiani, molto bene Stm (+3,8%), con Atlantia che sale attorno ai tre punti percentuali dopo lo scivolone di ieri. Tim (+1%) si muove in linea con il listino generale e non reagisce alle notizie sulla rete 5G e su quella secondaria, generalmente piatte le banche, in calo di un punto e mezzo Leonardo.

Fuori dal paniere principale, Molmed sale dell'11% riportandosi ai prezzi dell'Opa dopo che Agc Italy ha comunicato che non intende avvalersi della Golden power. (ANSA).