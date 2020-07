Borsa: bene Europa malgrado Wall Street incerta, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Le Borse europee mantengono i guadagni dietro a Wall Street dove il Dow Jones oscilla, dopo un avvio piatto sulla scia di prezzi ala produzione peggio delle attese, mentre il Nasdaq tira il fiato. Sui listini del Vecchio Continente, rinfrancati in mattinata dai dati sulla produzione industriale di Francia e Italia, è ancora una buona giornata per i tecnologigi a partire da Stm (+6%) anche grazie ai ricavi superiori alle attese registrati da Tsmc, produttore taiwanese di chip per Apple. A Milano, che è la migliore (+1%), si mettono i luce anche Interpump (+3,14%), Mediolanum, che guardagna l'1,9% al pari di Atlantia, in attesa di capire se si eviterà la revoca della concessione ad Aspi. Cedono invece Saipem (-0,43%) e Snam (-0,47%), prese di profitto su Recordati ( -0,95%).

Francoforte avanza intanto dello 0,76%, Parigi dello 0,63% e Londra dello 0,6%. (ANSA).