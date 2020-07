Borsa: Tokyo apre in calo (-0,64%)

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in ribasso, in scia del calo in chiusura di Wall Street. L'indice di riferimento Nikkei 225 è sceso dello 0,64 per cento, 144,63 punti, a 22,470,06 nei primi scambi mentre l'indice Topix è sceso dello 0,43 percento (6,81 punti) a 1.564,90. Pesa il calo del 2,29% in apertura dei titoli del SoftBank Group, che ha investito nella società proprietaria del social TikTok, ritirato da Hong Kong e a rischio bando negli Stati Uniti.