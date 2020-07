Borsa: Milano negativa (-0,6%) con banche e auto, su Snam

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Negativa Piazza Affari (-0,6%) a fine mattina, con lo spread Btp-Bund a 165 e le banche in rosso, da Banco Bpm (-1,1%) a Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,9%), mentre continua il periodo di offerta dell'Ops su Ubi (-0,5%). Tonfo di Banca Generali (-3,3%) , dopo l'inchiesta del Financial Times secondo cui la società di gestione del risparmio avrebbe acquistato bond cartolarizzati legati alla 'ndrangheta.

Sofferenti Cnh (-2,1%), Exor (-1,4%) e Fca (-1,5%), mentre a Torino i sindacati in piazza chiedono che la città torni capitale dell'auto. Male nel lusso Moncler (-2,2%) e giù Leonardo (-1,9%), Atlantia (-1,6%) e Poste (-1,3%). Tra i petroliferi perdite soprattutto per Eni (-1,2%).

Piatta Tim (-0,03%), dopo un recupero seguito allo scivolone del giorno precedente in seguito alla notizia dell'ingresso di Iliad nella telefonia fissa.

Bene Snam (+1,3%) e Terna (+0,4%). Guadagna Diasorin (+0,9%), con nuovi test sui virus influenzali. Tengono Unipol (+0,5%) e Interpump (+0,3%). (ANSA).