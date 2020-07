Borsa: Europa apre in calo, Parigi -0,77%

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Avvio in calo per le Borse europee, con gli investitori che continuano a incassare i frutti del recente rally dei listini in attesa di misurare la capacità di reazione dell'economia mondiale alla pandemia di coronavirus. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,77% a 5.004 punti, a Francoforte il Dax arretra dello 0,59% a 12.542 punti e Londra dello 0,45% a 6.162 punti. (ANSA).