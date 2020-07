Borsa: Europa scivola (Londra -1,4%), Milano cauta

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - I mercati azionari europei guardano alla boa di metà giornata ampliando il calo dell'avvio: Londra e Francoforte cedono l'1,4%, Madrid l'1,3%, con Parigi che scende dell'1,2%. Tiene invece Milano, anche sull'allentamento della tensione per i titoli di Stato italiani, con l'indice Ftse Mib limato dello 0,3%.

In Piazza Affari, in particolare, restano solidi Diasorin (+1,8%) e Prysmian (+1,4%), con Intesa e Unicredit che perdono meno di un punto percentuale. Più debole Ubi banca (-1,3%) e soprattutto Tim, che cede oltre il 2% dopo l'ufficializzazione dello sbarco di Iliad con Open fiber sulla rete fissa. (ANSA).