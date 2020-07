Borsa: Europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,09%

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - I listini europei si confermano in flessione con l'avvio in calo di Wall Street. Milano, che alla vigilia ha riagganciato i 20.000 punti, resta agganciata alla soglia che non vedeva da quasi un mese (Ftse Mib -0,09% a 20.013 punti) sempre sostenuta da Diasorin (+2,22%), Moncler (+2,06%) e Prysmian (+1,69%). Si appesantisce intanto Tim (-2,97%) per i timori legati allo sbarco di un concorrente commercialmente aggressivo come Iliad nella telefonia fissa. In ordine sparso le banche con lo spread sceso a 164 punti e il rendimento del decennale a 1,21% mentre prosegue il collocamento al retail del Btp Futura.

Altrove la peggiore è Londra (-1,56%), seguita da Francoforte (-1,2%) e Parigi (-1%) (ANSA).