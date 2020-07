Borsa: Milano positiva (+1,8%) con Europa, bene banche

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Positiva la Borsa di Milano (+1,8%) a metà mattina, come le altre principali Piazze europee, con lo spread Btp-Bund in discesa, verso 165 punti. A farla da padrone sono banche, auto e petroliferi, col greggio in lieve crescita (+0,4% a 40,8 dollari al barile) e l'oro piatto (-0,01%), nonostante i timori della crescita di nuovi casi di coronavirus, soprattutto nel sud degli Usa. Per gli Stati Uniti è in arrivo l'indice Ism non manifatturiero e i future sono positivi, atteso l'indomani l'intervento del vicepresidente della Fed Randal Quarles sul rapporto di stabilità finanziaria.

In Europa la migliore resta Madrid (+2,2%), mentre in Spagna a maggio la produzione industriale è calata oltre le aspettative, seguita da Londra (+1,9%), Parigi e Francoforte (entrambe +1,5%), con gli ordinativi di fabbrica a maggio positivi in Germania, meno delle attese degli analisti. In calo, meno del previsto, l'indice Sentix della fiducia degli investitori nell'Eurozona, mentre per le vendite al dettaglio di maggio la crescita è sotto le attese. (ANSA).