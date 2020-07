Borsa: Milano positiva (+1,55%), Ubi guida rally banche

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Piazza Affari corre con gli altri listini europei in una seduta euforica su un po' tutte le piazze finanziare: dalla Cina, sull'idea di un nuovo rally alle porte, agli Usa. Qui, sotto la spinta dei tecnologici il Nasdaq, segna nuovi record.

Con lo spread a 167,3 punti base e un rendimento del decennale pari all'1,23%, nel giorno in cui il Tesoro ha avviato il collocamento del Btp Futura, a Milano (Ftse Mib +1,55%) come altrove corrono in particolare banche e tlc. Tra le prime Ubi fa un balzo del 4,2% a 3,2 euro con l'avvio dell'ops di Intesa (+2,6% a 1,79 euro) seguita sul podio di Banco Bpm (+4,19%) e Unicredit (+3,75%) e a breve distanza da Fineco (+3,65%). In fondo restano soltanto Hera (-2,34%), A2a (-0,31%) e Nexi (-0,12%).

Mentre Londra (+2,09%) è la migliore nel Vecchio Continente, a Francoforte (+1,64%) vola Commerzbank (+7,49%) dopo lo scossone provocato dalle dimissioni al vertice della malmessa banca tedesca. (ANSA).