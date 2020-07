Borsa: Asia positiva con finanza e tecnologici, Shanghai +5,4%

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Mercati asiatici positivi, trainati da finanza e tecnologici, con un volume di scambi sopra la media mensile, con i prezzi delle azioni cinesi in ascesa. Chiusa Taiwan a +1,7%, il Topix in Giappone guadagna l'1,6% e il Nikkei l'1,83%. A mercati ancora aperti a Hong Kong i guadagni arrivano al 3,4%, a Shanghai al 5,4% e a Shenzen al 3,6%. Più contenuti in Corea (Kospi +1,6%) Positivi i future di Piazza Affari e della altre principali Borse europee, nella giornata degli indici Sentix della fiducia degli investitori dell'Eurozona, dei direttori degli acquisti nelle costruzioni nel Regno Unito, degli ordini alle fabbriche tedesche di maggio e della produzione industriale spagnola. Per l'Italia giornata di avvio del collocamento dei nuovi Btp Futura e del periodo di offerta dell'Ops Intesa-Ubi. Le attese degli analisti, con le preoccupazioni per un'ulteriore ondata di coronavirus, sono di influenze negative sulle valute rispetto al dollaro e sul petrolio, con il rincaro invece dell'oro. (ANSA).