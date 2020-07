Borsa: Milano negativa (-0,9%) con Europa, debole Leonardo

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - In vista della boa di metà giornata si appesantiscono tutti i listini azionari europei e con essi anche Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%, in linea con Londra e facendo un po' peggio di Parigi (-0,6%), con Francoforte e Madrid che scendono dello 0,3%.

A Milano deboli Leonardo (-2,6%), Banca Mediolanum e Cnh (-2,3%), Unicredit (-2,2%) Prysmian e Moncler (-2,1%), con Tim in calo di due punti percentuali. Fiacca anche Eni che cede quasi un punto percentuale e mezzo, tra i titoli principali tiene Ubi banca che sale del 2,4% a 3,07 euro, di pochissime frazioni sopra il prezzo di concambio offerto finora dalla Ops di Intesa, il cui titolo scende dello 0,8% a 1,73 euro. (ANSA).