Borsa: Asia positiva con Pmi servizi Cina, bene Shanghai

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico tutti positivi nell'ultima giornata della settimana, grazie soprattutto ai buoni dati dell'indice Pmi servizi della Cina. La Borsa di Tokyo è salita dello 0,7% nel finale, mentre Hong Kong cresce di quasi un punto percentuale in chiusura.

Bene i listini cinesi di Shanghai (+1,2%) e Shenzhen (+0,8%) verso la conclusione della seduta, con Seul in rialzo finale dello 0,8%. Sidney ha chiuso in aumento dello 0,4%, con Mumbai che sale dello 0,6%.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).