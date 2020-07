Borsa: Milano corre con Europa su dati Usa, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ottima seduta per tutti i mercati azionari, spinti soprattutto dai dati statunitensi sull'occupazione migliori delle stime: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,88% a 19.886 punti, l'Ftse All share in crescita del 2,77% a quota 21.677. In Europa ha fatto meglio solo Madrid cresciuta del 3,7%, si è mossa sulla stessa linea Francoforte con Parigi a ruota, mentre Londra è rimasta più cauta in rialzo dell'1,3%.

In Piazza Affari molto bene, per l'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani anche in vista del lancio del Btp Futura, le banche, con Unicredit per tutta la giornata migliore del listino principale che ha chiuso in rialzo del 5,6% dopo l'anticipazione di una nuova vendita di crediti deteriorati.

Forti acquisti anche su Banco Bpm, salita di cinque punti percentuali, seguita da Atlantia cresciuta del 4,8%. Intesa ha segnato un aumento del 3,6% tallonata da vicino da Ubi (+3,5% a 2,99 euro), in linea con il listino Generali (+2,7%), cauta Tim (+1,2%). Poco sopra la parità i farmaceutici Diasorin e Recordati. (ANSA).