Borsa: Milano accelera (+2%), migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Piazza Affari a metà giornata si riporta sui massimi della seduta e segna con l'indice Ftse Mib una crescita del 2%, seguita da Francoforte (+1,8%) e Parigi (+1,6%), con Londra più cauta in aumento attorno a un punto percentuale.

La Borsa di Milano è sostenuta anche dal contenimento della tensione sui titoli di Stato italiani in vista del lancio del Btp Futura, con le banche in chiaro rialzo: Unicredit sale di oltre il 5%, Banco Bpm attorno ai cinque punti. Fiacchi i farmaceutici, con Diasorin e Recordati attorno alla parità.

(ANSA).