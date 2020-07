Borsa: Europa avanza con speranze su vaccino al Covid

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Sui mercati torna l'ottimismo in scia alle speranze dettate dai test per il vaccino al Covid-19.

Le Borse europee avanzano mentre i future su Wall Street sono positivi in attesa del dato sull'occupazione negli Stati Uniti.

Quanto al Vecchio Continente, l'indice d'area lo Stoxx 600 sale con i finanziari e in particolare i bancari in luce.

Tra le singole Piazze Francoforte guadagna l'1,81%, Parigi l'1,45%. Più cauta invece Londra (+0,90%). Milano è sermpre la migliore con un +1,96% e il Ftse Mib a 19.699 punti. La migliore è Unicredit che registra un +4,6%. Continua a calare lo spread tra btp e bund. Il differenziale si porta sotto i 164 punti base. Avanza anche il petrolio con il wti sopra i 40 dollari al barile. Lato cambi, l'euro scambia a 1,1283 sul dollaro .

