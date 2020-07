Alitalia: Vestager, discontinuità economica sia reale

(ANSA) - BRUXELLES, 02 LUG - - "La discontinuità economica" per gli aiuti di Stato "deve essere reale. Quindi valuteremo se si tratta effettivamente di una nuova attività". Così la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda su Alitalia all'ANSA e a un ristretto gruppo di media internazionali. "In questi casi, usiamo una serie di criteri per valutare se la discontinuità è vera oppure no", ha spiegato, indicando tra questi "il prezzo e la logica della transazione" nonché "il piano" industriale "su dipendenti e asset". (ANSA).