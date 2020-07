Borsa: Milano gira in positivo (+0,2%), bene petroliferi

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Gira in positivo la Borsa di Milano (+0,2%%), mentre migliorano i Mercati in tutta Europa, insieme a Wall Street, tra i timori per l'aumento dei contagi in una serie di Stati e qualche speranza per il vaccino.

A Piazza Affari svetta Nexi (+4,4%), il giorno dopo avere perfezionato l'accordo con Intesa (-0,2%) sui sistemi di pagamento, mentre stentano le banche, tranne Unicredit (+0,4%) e Banco Bpm è in sofferenza (-1,2%), con lo spread Btp-Bund a 166 punti. Forti i petroliferi, da Saipem (+2,1%) a Tenaris (+0,9%) e Eni (-0,7%) con il rialzo del greggio (wti +1,1% a 39,7 dollari al barile), mentre patisce Pirelli (-1%). Bene Mediobanca (+1,9%) e Inwit (+1,8%).

Tra i titoli n fondo al listino principale Stm (-1,1%) e Atlantia (-1,2%) ancora in attesa di un accordo col governo per le autostrade. In rosso le auto, da Fca (-0,6%), con le vendite in calo negli Usa nel secondo trimestre, a Ferrari (-0,1%).

(ANSA).