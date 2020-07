Borsa: Milano debole (-1,2%) con Europa

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo a metà giornata: Milano è la più debole della seduta con un ribasso dell'1,2%, seguita da Francoforte e Parigi negative di un punto percentuale e Londra in calo dello 0,7%.

Sui listini europei pesa anche la progressiva incertezza dei future sull'avvio di Wall street e in Piazza Affari i ribassi sono guidati da Banco Bpm (-3%), con in scia Cnh (-2,7%), Atlantia (-2,6%), Pirelli (2,4%), Exor (-2%) e Fca, che cede l'1,9%.

Deboli anche Intesa (-1,6%) e Ubi (-1,5%), cauta Eni che scende di mezzo punto percentuale, positiva Recordati (+0,6%), ma soprattutto Nexi, che sale dell'1%. (ANSA).