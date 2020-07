Borsa: Europa positiva tranne Francoforte, bene petroliferi

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Positive le principali Borse europee, tranne Francoforte (-0,2%), e Milano (-01%). La migliore è Madrid (+0,3%), seguita da Londra 8+0,1%9 e Parigi (+0,09%), mentre negli Usa crescono i contagi da coronavirus e si spera nel vaccino.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, sale (+0,4%) sostenuto da energia e salute. In piena forma i petroliferi col rialzo del greggio (wti +0,7% a 39,5 dollari al barile), a partire da Aker Bp (+5,3%) a Lundin (+2,9%), Neste Oyj (+2,3%) e Royal Dutch (+2,1%).

In calo le auto, in particolare Renault (-3,8%), ma anche Peugeot (-1,7%) e Fca (-1,4%). Stenta l'informatica e sono in rosso i semiconduttori, come Dialog (-2,2%) e Stm (-1,8%).

Sofferenti le assicurazioni e banche in ordine sparso, con perdite ad esempio per Standard Chartered (-1,2%) e Banco Bpm (-1,5%), con lo spread verso 167 punti, e guadagni per Dbn (+3,7%) e Swedbank (+2,2%). (ANSA).