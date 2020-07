Borsa: Europa migliora con avvio positivo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Migliorano, ma non tutte ad arrivare in positivo, le principali Borse europee con l'avvio positivo di Wall Street. In calo l'oro (-0,5%). Maglia rosa a Londra (+0,2%), seguita da Madrid (+0,1%), Parigi (-0,04%) e Francoforte in coda con Milano (-0,2%), con lo spread a 166, mentre la presidente della Bce Lagarde sostiene che per l'economia il peggio sia alle spalle, ma che "ora arriva il difficile".

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,3%, trainato da salute ed energia. In ripresa i petroliferi, soprattutto Aker Bp (+4%) e Lundin (+2,7%), col greggio in risalita (wti +1,9% a 40 dollari al barile). Non vanno bene le auto, con Renault in forte calo (-4%), nonostante la ripartenza del mercato francese, e l'intero comparto in rosso tranne Porsche (+1,4%).

Rosso per la quasi totalità delle banche, tra cui Hsbc e Bnp Paribas (entrambe -1,3%), Standard Chartered e Bank of Ireland (-1,4%) con eccezioni in Nordeuropa. A Piazza Affari soffrono soprattutto Banco Bpm (-1,7%), Ubi e Intesa (-0,5%). (ANSA).