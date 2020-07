Borsa: Asia contrastata, Tokyo in calo -0,7%

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Seduta a diverse velocità in Asia con il Giappone che scivola sul finale con il listino appesantito dalle vendite su Toyota (-1,6%). L'indice di Tokyo ha perso lo 0,75% a 22.121 punti.

Indici in rialzo invece in Cina dove Shanghai ha guadagnato lo 0,9% e Shenzhen lo 0,35%, Honk Kong è chiusa per ferie mentre continuano le tensioni.

E' ancora il timore di una diffusione del virus il tema dominante mentre i Paesi provano a ripartire. (ANSA).