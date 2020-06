P.a: al via mega-concorso per oltre 2mila funzionari

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Oggi in Gazzetta ufficiale il concorso per 2.133 posti da funzionario in varie amministrazioni". Ad annunciarlo la ministra della P.a, Fabiana Dadone, via Facebook. "Le prove daranno finalmente spazio alla valutazione delle 'soft skill', della conoscenza dell'inglese e delle competenze sul digitale", spiega. "Anche per l'iscrizione e le comunicazioni ai candidati (graduatorie comprese) ci si avvarrà di Spid e della piattaforma telematica Step-One 2019, mentre - sottolinea - le prove scritte si svolgeranno con strumenti informatici e la prova orale potrà essere tenuta in videoconferenza". (ANSA).