Istat: forte calo prezzi produzione, a maggio -5,3%

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - A maggio 2020 i prezzi alla produzione dell'industria si stimano in lieve diminuzione sul mese precedente (-0,1%) e in marcata flessione su base annua (-5,3%). Lo rileva l'Istat precisando che dopo le ampie diminuzioni dei mesi precedenti, il calo congiunturale lieve è la sintesi di moderate variazioni di segno opposto sui mercati, interno ed estero. Su base annua, la flessione si accentua (-5,3%, da -5,1% di aprile) per effetto delle dinamiche sul mercato interno (-7,2%) , solo in parte contrastate da una più sostenuta crescita dei prezzi dei beni strumentali e di consumo nell'area euro e da un netto ridimensionamento della discesa dei prezzi dell'energia nell'area non euro. (ANSA).