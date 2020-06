Forum ANSA2030, imprese tra crisi e sviluppo sostenibile

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La risposta delle aziende italiane alla sfida dello sviluppo sostenibile in tempo di crisi, le proposte dell'ASviS e le priorità su cui il governo intende disegnare il piano per la resilienza e la ripresa, sono al centro del forum ANSA 2030 "Il settore privato e la sfida dello sviluppo sostenibile". Ne discuteranno Roberto Monducci, Capodipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Enrico Giovannini, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e Antonio Misiani, Viceministro dell'Economia e delle Finanza. A moderare l'incontro sarà il direttore dell'Ansa Luigi Contu. Nel corso dell'evento sarà presentata anche un'indagine statistica dell'Istat sulle imprese italiane, fra risposta della crisi e sviluppo sostenibile.

