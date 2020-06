Borsa:Europa apre in rialzo, si guarda a interventi crescita

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con la chiusura dei listini asiatici e di Wall Street. I mercati guardano alle discussioni in corso sul fronte degli interventi per stimolare la crescita e la ripresa economica globale. Sullo sfondo restano sempre i timori per una nuova ondata della pandemia da Covid-19. Sui mercati valutari l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1207 a Londra.

L'indice stoxx 600 ha avviato la seduta in rialzo dello 0,4%.

In positivo Francoforte (+0,46%), Parigi (+0,27%), Londra (+0,1%) e Madrid (+0,2%). (ANSA).