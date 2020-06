Borsa: Milano gira in calo (-0,4%), corre Mps

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - La Borsa di Milano gira in negativo dopo un avvio in rialzo. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 19.367.

Piazza Affari è appesantita dalle banche e dai titoli legati al petrolio. In positivo Mps (+1,6%) dopo l'operazione con Amco.

In fondo al listino Mediobanca (-2,2%). Male anche Banco Bpm (-1,2%), Ubi (-1%), Unicredit (-0,5%) e Intesa (-0,4%). In rosso anche Eni (-1,3%), Tenaris (-0,7%) e Saipem (-0,6%), con il lieve calo del prezzo del petrolio. In calo anche Diasorin (-1,3%), nonostante il lancio di un nuovo test sierelogico per il Covid-19. Giù Tim (-1,1%) e Poste (-1,3%).

Seduta in rialzo per Stm (+2,4%), Prysmian (+1,1%) e Nexi (+1%). Andamento positivo anche per Fca (+0,4%) e Ferrari (+0,3%). (ANSA).