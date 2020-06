Ue, prosegue recupero sentimento economico, Italia terza

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GIU - Aumenta il sentimento economico nell'Eurozona e in Ue, confermando i primi segnali di ripresa mostrati a maggio e a giugno fa registrare una crescita più marcata: lo scrive la Commissione Ue pubblicando l'indicatore Esi aumentato rispettivamente di 8,2 e 8,1 punti.

Gli aumenti più significativi si sono registrati in Francia (+9,4), Paesi Bassi (+8,3), Spagna e Italia (entrambe +8,2).

In netto miglioramento anche l'indicatore delle aspettative sull'occupazione (Eei): +12,7 punti nell'Eurozona, e +11,9 nella Ue-27. (ANSA).