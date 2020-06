Decreto semplificazioni in 48 articoli, dai cantieri alla Pubblica Amministrazione

Velocizzare i cantieri, con deroghe per un anno sulle soglie per le assegnazioni degli appalti senza gara, commissari e rilascio della certificazione anti-mafia. Ma anche trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con le autocertificazioni che si potranno fare via app, banche dati che si parlano e pubblico che richiederà una sola volta i dati in suo possesso. Sono alcune delle novità contenute in una prima bozza del decreto semplificazioni, 48 articoli ancora in via di definizione, che dovrebbe essere oggetto di una riunione politica domani. Tra le novità una revisione della responsabilità erariale e dell'abuso d'ufficio, e una serie di semplificazioni per l'edilizia, in materia ambientale e per la green economy.