Borsa: Europa tiene dopo Usa, Milano la migliore con banche

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente leggermente positivi dopo l'avvio di Wall street: Milano (Ftse Mib +1,1%) grazie alle banche è ampiamente la Borsa migliore della giornata, con Londra in rialzo dello 0,4%, seguita da Parigi e Francoforte che salgono dello 0,2%.

In Piazza Affari la tensione sotto controllo sui titoli di Stato italiani premia il comparto finanziario, con Banco Bpm e Unicredit in crescita di oltre il 4%. Molto bene anche Mediobanca, Banca Generali e Nexi, tutte con rialzi superiori ai tre punti percentuali. Acquisti inoltre su Exor (+3%), mentre Eni sale di mezzo punto percentuale. Nel listino principale di Milano in calo attorno al punto percentuale Diasorin. (ANSA).