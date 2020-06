Borsa: Asia in rosso, Tokyo -2,3% dopo vendite dettaglio

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Avvio di settimana pesante per le principali borse di Asia e Pacifico. Tokyo (-2,3%) è stata la peggiore dopo i dati sulle vendite al dettaglio in maggio (-12,3%), inferiori alle già pessimistiche stime dgli analisti.

Pesanti anche anche Seul (-2,03%), mentre hanno fatto un po' meglio Taiwan (-1,01%) e Sidney (-1,51%). Pù cauta Shanghai (-0,85%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-1,38%) e Mumbai (-1,33%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa degli indicatori dell'Ue sull'attività economica e sui consumatori, sullo stato di salute delle imprese e sulla fiducia dei consumatori. A questi si aggiungono la fiducia economica dei servizi e dell'industria e i prezzi al consumo in Germania.

Dagli Usa invece sono attese le vendite di abitazioni in maggio e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas. Sotto pressione a Tokyo i titoli dei produttori di beni di consumo e durevoli come Canon (-6,38%), Mitsubishi (-5,05%), Nissan (-3,4%) e Sony (-2,7%). (ANSA).