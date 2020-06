Mediaset: Confalonieri, da Vivendi campagna ostile

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La battaglia giudiziaria di Vivendi contro Mediaset è "un esempio negativo di campagna malriuscita per la conquista ostile di un'azienda". Così Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, all'assemblea del Biscione, citando anche le recenti decisioni del Tribunale di Milano, che secondo Mediaset riconoscono il valore industriale dell'operazione.

"I primi due mesi del 2020 erano stati mesi positivi, che lasciavano intravvedere buone possibilità per l'anno in corso.

Ma da marzo in poi l'intero settore media, insieme purtroppo a tanti settori, all'economia mondiale stessa, soffrono ancora tremendamente per la crisi Covid", aggiunge Confalonieri, secondo il quale "oggi siamo costretti a reinventare un modello di crescita che garantisca occupazione e programmi prodotti in Italia". (ANSA).