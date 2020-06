Mediaset: a Vivendi il presidente del Collegio sindacale

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Nel Collegio sindacale di Mediaset entra anche il candidato indicato da Vivendi, Giovanni Fiori, che da prassi è nominato presidente dell'organo di controllo interno.

L'assemblea del Biscione, oltre ad approvare i componenti indicati con il 44,1% dalla controllante Fininvest, ha infatti votato come lista di minoranza quella presentata dal socio francese con il 9,6% delle quote detenute direttamente. Via libera anche al bilancio 2019, con Vivendi che si è astenuta su tutte le altre delibere a parte quella sul Collegio sindacale.

L'organo di controllo del Biscione è composto da tre componenti: oltre a Fiori indicato da Vivendi, entrano Riccardo Perotta e Flavia Daunia Minutillo, della lista di maggioranza presentata da Fininvest. Nei giorni scorsi i proxy, le società di raccolta deleghe, avevano consigliato di votare come lista di minoranza quella di Assogestioni, che però partiva da un basso 1% delle quote. (ANSA).