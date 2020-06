Intesa pubblica il prospetto dell'Ops su Ubi

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Intesa Sanpaolo ha depositato presso la Consob e pubblicato il prospetto informativo e documento relativo all'Offerta Pubblica di Scambio su Ubi Banca.

La pubblicazione arriva dopo il via libera ottenuto ieri sera dalla Consob. Il periodo di adesione avrà inizio dal 6 luglio e si concluderà il 28 luglio 2020.

Ca' de Sass, è scritto nel documento d'offerta, in relazione alla 'Condizione Antitrust', si riserva la facoltà, anche qualora tale procedimento non arrivasse a conclusione entro il secondo giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo, di rinunciare alla "Condizione Antitrust ovvero di avvalersene e di non dare corso all'Offerta". Intesa Sanpaolo sarebbe pronta, se necessario, a cedere altri 17 sportelli di Ubi per eliminare le criticità segnalate dall'Agcm.

Con l'approvazione da parte della Consob, si compie un "ulteriore significativo passaggio e si avvia l'offerta promossa da Intesa Sanpaolo che si contraddistingue come un'operazione di mercato rivolta direttamente a tutti gli azionisti di Ubi Banca, con l'obiettivo di rafforzare la posizione degli stakeholders dei due gruppi nel panorama bancario europeo", afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. (ANSA).