Borsa: Milano positiva (+0,7%) con balzo Atlantia

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Positiva la Borsa di Milano (+0,7%), mentre nell'asta di Bot semestrale i tassi sono tornati negativi e i dati dell'Istat segnano una ripresa della fiducia dei consumatori e delle imprese,, ma un crollo della spesa delle famiglie a favore di un balzo dei risparmi.

Atlantia (+3,1%) traina il listino principale, in attesa di sviluppi per le concessioni autostradali. Guadagni per Snam (+3%), Cnh (+2,9%) e Interpump (+2,6%). Bene il lusso con Moncler.

Caute le banche, con Ubi positiva (+0,2%) dopo il via lbera dell'Ops da parte di Intesa (-0,06%), che è sulla parità come Fineco (-0,08%). In negativo Unicredit (-0,1,%) e Banco Bpm (-1,7%), nonostante lo spread Btp-Bund stabile a 174 punti.

Petroliferi alterni, con Eni che guadagna (+1,4%) insieme a Tenaris (+0,4%) e Saipem in sofferneza (-2,9%), mentre il greggio cala (wti -0,4% a 38,6 dollari al barile). Tra i titoli in rosso Tim (-2%) e Poste (-0,9%). (ANSA).