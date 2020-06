Borsa: Milano lima il rialzo (+0,7%), corre Italgas

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - La Borsa di Milano (+0,7%) lima il rialzo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre Italgas (+2,3%). In calo lo spread tra Btp e Bund a 175 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,28%.

Si mettono in mostra anche Campari (+2,2%), Snam (+2,5%) e Atlantia (+2,3%). Prese di profitto per Cattolica (-1,3%) mentre è in rialzo Generali (+0,7%). Dopo il via della Consob all'offerta pubblica di scambio, Intesa guadagna lo 0,4% e Ubi l'1,1%.

Seduta in rosso per Saipem (-1,1%), Mediobanca (-0,9%) , Tim (-0,8%) e Poste (-0,1%). (ANSA).